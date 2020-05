Martin Reim: ei saanudki väga aru, et pealtvaatajaid polnud

Sellega sai Levadia edukalt hakkama, kuigi avavärav Kadrioru staadionil Premium liiga uustulnuka JK Legioni vastu lasi end 37 minutit oodata. Manucho avapoolaja tabamusest ja Dmitri Kruglovi 89. minuti penaltist võeti kindel 2 : 0 võit.

Valitsuselt hooaja jätkamiseks eriloa saanud Premium liigas mängitakse vähemalt 1. juulini ilma pealtvaatajateta. Melu peavad tribüünil üleval hoidma üksikud klubi delegatsiooniga kaasa võetud ametnikud ning varumehed, kes eriolukorras samuti tribüüni esimestel ridadel istuvad.

„Sellest, et pealtvaatajaid polnud, väga aru ei saanudki. Tavaliselt jäävad nad siin nagunii selja taha. Mängu ajal keskendud mängule ja rahvas ununeb ära. Eestis polegi seda nii palju. Eks tuleb hakkama saada ning mängijatel oma emotsioone ise üles kruttida,” sõnas Reim.

Sellest hooajast Levadiat tüüriv Eesti koondise rekordinternatsionaal näeb arenguruumi veel nii mõneski mänguelemendis, kuid see on ka mõistetav, sest viimasest võistlusmängust on möödas rohkem kui kaks kuud.

„Ma ei eeldanudki, et kõik ideaalselt välja tuleb. Tuleb veel kangutada ja lihtsamini mängida. Praegu on tähtis punktid ära korjata ja mäng-mängult edasi minna. Küll see mänguvorm ka paraneb. Oleme saanud veidi üle nädala kontaktseid treeninguid teha. Mul on hea meel, et kõik poisid on terveks jäänud. Puudu jääb veel palliga mängus, otsuste vastu võtmises ning julguses mingeid asju teha. Mängu ülesehitus kaitsjate poolt oli veel natuke rabe ja arglik, aga ma mõistan seda täielikult. Küll see kindlus vaikselt tagasi tuleb,” oli Reim veendunud.

Järgmise mängu peab Levadia pühapäeval võõrsil Viljandi Tuleviku vastu, 31. mail võõrustatakse A. Le Coq Arenal ise Paide linnameeskonda.