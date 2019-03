Martin Reim andis uue valiktsükli eel ülevaate Ragnar Klavani seisust

"Tänase päeva kohta ei oska ma öelda, aga kümmekond päeva tagasi tegi ta individuaalselt trenni, meeskonnaga ta veel liitunud polnud," sõnas Reim. "Tõstsime Klavani nii-öelda tagavarakausta, kuid praegu pole veel tarvis tema peale mõelda."

"Loodame, et ta saab juunikuuks terveks ja korda. Äkki suudab ta aprillis juba klubis mängida, kuid ma pole arst, seega ei oska ma diagnoosi panna," lisas Reim. "Tal on kehv trauma, millest taastumine võtab aega. Põletik kipub tagasi tulema. Klavanil oleks mõttekam võtta pikem paus, kui, et liiga vara tagasi tulla."

Eesti jalgpallikoondis alustas täna lendu Põhja-Iirimaale, kus neljapäeval minnakse 2020. aasta jalgpalli EM-i valikturniiri esimeses mängus vastamisi kohaliku koondisega. Eestiga ühte alagruppi kuuluvad veel Saksamaa, Valgevene ja Holland. Alagrupist pääseb edasi kaks paremat.