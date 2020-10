Märten Kuusk valusast omaväravast: suur tänu meeskonnale, et nad mind sellest jamast välja tassisid

Kuusk söötis kolmandal minutil mänguolukorras palli tagasi puurilukule Karl Jakob Heinale, kuid kaitsja valearvestuse tõttu maandus pall hoopis võrgus. "Lihasmälus liigutus oli. Pöörasin ümber, tahtsin väravavahile tagasi mängida, natuke kiirustasin ja ei vaadanud, kus väravavaht oli," kirjeldas Kuusk juhtunut. "Üritasin võimalikult kiiresti selle ära unustada. Teadsin, et terve mäng on veel ees. Suur kiitus meeskonnale eesotsas Rauno Sappineniga (ründaja lõi kaks väravat - K.R.), et tassisid mind sellest jamast välja."

"Eks natukene ikka oli peas. Üritasin aga mängu rohkem sisse saada ja keskenduda olemasolevale hetkele. Mängus sees sellele niimoodi ei mõelnudki," kirjeldas keskkaitsja, kuidas ta püüdis raskest algusest üle saada. "Võib-olla mänguseisaku ajal ikka käis peast läbi, aga kaaslased toetasid ja see aitas kaasa kindlasti."

Eestlaste jaoks teeb viigi valusaks asjaolu, et viimase 15 minutiga anti käest 3:1 edu. Mis lõpuks ikkagi saatuslikuks sai? "Mingil määral oli kindlasti nende klass. Nad panid tugevad mängijad sisse ja neil oli surve peal. Natukene lihtsalt vajusime ära ja tulidki eksimused, me ei saanud pallid klaariks löödud. Ühe kahest (tabamusest) oleks võinud kindlasti ära hoida. Eks ta halva maiguga ikkagi jäi, me oleks kindlasti tahtnud võita.

"Mingil määral tekitab hea enesetunde, siit on hea edasi minna. Kindlasti tahame Armeenia vastu võita, madalamat eesmärki ei tohi seada," vaatas Kuusk juba järgmisel kolmapäeval toimuva Armeenia suunas. "Lihtne on öelda, et peame rohkem keskenduma karistusalas. Eks iga mees peab omad järeldused tegema ja vigade parandused tegema."

Eestil on C-divisjoni teises alagrupis kolme mängu järel kirjas üks punkt. Põhja-Makedoonia on viie silmaga grupi liider.