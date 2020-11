Märten Kuusk: miinimumeesmärk jäi täitmata

"Oleneb, kust otsast vaadata. Ajasime ikka võitu lõpuni välja, mäng nagu lubas seda," vastas Kuusk küsimusele, kas tsüklit arvestades võib viimase mänguga rahule jääda.

"See oli hea, et taga hoidsime nulli. Kahjuks jäi ees üks löömata. Kaitsetööga võib rahule jääda. 100-protsendilist võimalust neil ei olnud. Mõned (olukorrad) olid neil ohtlikud, aga suutsime head tööd teha ja nad kastist kaugel hoida. Kui null on taga, siis kaitsetaktika oli õigesti paika pandud."

Kuuse jaoks oli see novembrikuise koondiseakna esimene mäng. Keskkaitsja sõnas, et tundis ennast väljakul enesekindlalt: "Mida mäng edasi, seda rohkem. Kaht esimest ma ei mänginud, kolmandas sain võimaluse. Tunnen teisi mehi väga hästi ja arvan, et probleeme kommunikatsiooniga ei tekkinud."

Kas oli ka kuidagi keeruline sisse tulla? "Eks kõrval olles sain ka näha, mis esimeses ja teises mängus toimub, kus on vaja juurde panna ning mida keskkaitses nõutakse. Raske ei olnud."

Alagrupis jäid eestlased Armeenia, Põhja-Makedoonia ja Gruusia järel viimaseks. "Seda tahtsime kindlasti vältida, see oli miinimumeesmärk. Ütleme nii, et mõne mänguga võib rahul olla," vaatas Kuusk Rahvuste liiga tsüklile tagasi.

"Kodus suutsime viimases tsüklis häid tulemusi teha ja napilt jäi võidust puudu. Selle taha läks kindlasti viimase koha vältimine, muidugi ka eelmine mäng (Eesti kaotas pühapäeval Põhja-Makedooniale 1:2 - toim)," rääkis Kuusk. "Viimasest neljast mängust kolmes lõime värava. Viimases suutsime kaitses korralikult seista, näidata potentsiaali ja tõelist Eesti kaitsemängu. Lõppkokkuvõttes jäi aga miinimumeesmärk täitmata."