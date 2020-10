Märten Kuusk 3. minuti omaväravast: sõbrad viskasid nalja ja sain üle

Kuusk tahtis anda väravavavaht Karl Jakob Heinale tagasisöödu, kuid ei näinud, et noor Arsenali puurilukk ootas söötu väravast eemal külje peal. Hein palli päästa ei jõudnud ja Põhja-Makedoonia leidis end Lillekülas ootamatult kiiresti eduseisus.

"Sain üle sellest. Ma arvan, et mu vaim on tugev, ei murdu kergesti. Lõpuks oligi, et sõbrad viskasid nalja koguaeg. Ma ei lähe pingesse, kui keegi nalja teeb. Elu ei pea liiga tõsine olema, tasakaalu peab ka olema," arutles 24-aastane Kuusk, kes naudib tegelikult oma karjääri parimat hooaega.

"Kindlasti olnud eesmärk mingite sammudega edasi liikuda," kommenteeris Kuusk tänavust arengut. "Paigalseisu ei taha keegi. Ma arvan, et ka see hooaeg on mängukindluse osas tehtud samm edasi."

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis