Mart Poom meenutas BBC jaoks oma värvikat karjääri: Manchester United tegi minu eest üks-kaks pakkumist

Mõistagi tuli juttu ka peatselt algavast uuest EM-valiktsüklist, kus Eesti vastasteks on alagrupis lisaks põhjaiirlastele veel ka Holland, Saksamaa ja Valgevene.

"Keegi küsis, kas ma olen sellise loosi järel pettunud - minu meelest on see fantastiline loos," rääkis Poom. "Teame, et Hollandi ja Saksamaaga on väga raske mängida, aga meie jaoks on see ainult hea. Mängijana hindasid alati võimalust on võimeid parimatega võrrelda."

Põhja-Iirimaal oleks Poomi sõnul Eestile hea isegi viigipunkti. "Põhja-Iirimaa on füüsiliselt väga võimas meeskond, nende mängijad pallivad heades klubides. Kuna nende mängijatevalik ei ole nii suur kui näiteks Inglismaal, on nende pallurid hästi kokku mänginud ja tunnevad üksteist. Nad suruvad meid ilmselt kõrgelt ja tahavad mängida kiiret ja ründavat jalgpalli."

Eestil on Poomi sõnul Põhja-Iirimaa sugustelt jalgpallikoondistelt nii mõndagi õppida. "Nad on näidanud, et väiksemad riigid võivad samuti finaalturniiridele jõuda. Kui mängijad töötavad ühe ja sama eesmärgi nimel ning pisut on ka õnne, on kõik võimalik."

Eesti jalgpall on Poomi sõnul kenasti arenemas. "Meistriliiga klubid investeerivad meeskonda, taristusse ja treeneritesse. Suured sammud on veel minna, kuid ei saa unustada, et saime iseseisvuse tagasi alles 1991. aastal. Puudusime maailma jalgpallist 50 aastat, kui Nõukogude Liidu all olime, seega on meil pikk paus tagasi teha."

Oma mängijakarjääri lõpetas Poom kümme aastat tagasi. Selle aja jooksul pallis ta koguni 15 aastat Inglismaal, esindades viit klubi: Derby Countyt, Portsmouthi, Sunderlandi, Arsenali ja Watfordi.