Marko Lelov: Eesti koondise enesekindlus jäi mängupraktika taha

"Mängijate enesekindlus jääb praegusel juhul, mil esimest korda algas valiktsükkel märtsis, paljuski mängupraktika taha. Äärekaitsjad langesid liiga madalale ega olnud kõrgemal survet avaldamas. Oleme varem näinud, kuidas viiemehelise kaitseliiniga väga edukalt mängitakse. Kaitses võime olla efektiivsed, aga kui tahame rünnata, siis me ei suuda äärakaitsjaid ette viia ega palli vallata," arutles Lelov.

"Selles mõttes on see valiktsükkel juba natuke hukas, et me oleme kolm punkti kaotanud. Kust me siis veel punkte võtame, kui Põhja-Iirimaale kaotame? Variant on veel Valgevene. Hollandilt ja Saksamaalt punkte saada on väga õhkõrn võimalus."

"Me ei saa endid veel maha kanda, kuid mina arvan, et selle valiktsükliga võiksime ette valmistada põlvkonda, kes hoiab pea püsti ja julgeb mängida. See grupp annab kogemuste hankimiseks ju suurepärase võimaluse," sõnas Lelov. "Vastaste vanus jäi 28-32 aasta vahele - tippmängija iga, kogemust jagub, finaalturniiril on käidud. Kui tahame sinnamaani jõuda, peame hakkama riske võtma."