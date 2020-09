Marko Kristal: olukorda arvestades vedasid poisid hästi välja

"Arvestades, millisest situatsioonist me tuleme, vedasid nad väga hästi välja. Kui meil on mängijad, kes on kaks kuud vigastust ravinud ja mängivad ühe pallitrenni pealt 90 minutit, siis said nad hakkama väga mehiselt," kommenteeris Kristal Budapestist telefonitsi Delfile ja Eesti Päevalehele.

Kalju kaotusseis võinuks olla ka kahe värava võrra väiksem, kui Sloveenia klubi poleks 33. minutil tabamuseks realiseerinud Marko Meeritsa tõrjutud penaltist tagasi põrkunud palli ning Meerits kolm minutit hiljem ise kindlamini tegutsenud, mitte kauglöögi käte ja jalge vahelt sisse libistanud.

"Oleks-poleks... Oleks võinud ka ise värava ära lüüa, aga seis on paraku selline, nagu ta on. Arvan, et see mäng andis eelkõige noorematele meestele väga head aimu, kui väikestes asjades võib olla kinni see, kas sa kaotad, kas sulle lüüakse värav või ei lööda. See oli neile hea kogemus," lisas Kristal.

Küsimusele, mida tema hoolealused ja ta ise ikkagi viimastel nädalatel, mil meeskonnas on tuvastatu 15 koroonaviirusesse nakatunut, läbi on elanud, vastas Kristal: "Oleme istunud karantiinis või isolatsioonis - oleneb, kuidas seda nimetada - omaette korterites ja televiisorist jalgpalli vaadanud. Rohkem eriti midagi teinud ei olegi. Eile reisisime ühes mullis siia ja tegime trenni. Selle pealt me mängima tulime."

Mis saab edasi? "Loodan, et lendame koju. Mis edasi saab, ei tea. Kindlasti tuleb paar testi. Oleme neid varsti juba 10 tükki andnud. Eks vaatame, mis edasi."