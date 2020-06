Marko Kristal: eksiti lihtsates asjades, millest sai enne mängu räägitud

"Flora mängis paremini kui meie. Paneme siia juurde veel lihtsad eksimused asjades, millest sai enne mängu räägitud ja mille vastane ära karistas. Kui on konkreetselt räägitud, kes peaks igal ajal teadma, kus Sappinen on ja kui ta värava ees nii vabalt löögile saab, siis järelikult ei saadud hakkama. Sama seis Vassiljeviga. Teadsime, et mängu läbi tema ehitatakse. Ega ta meil kogu aeg kontrolli all ei olnud," tõdes Kristal pärast 1:2 kaotust valitsevale meistrile.

Kalju ründemäng jäi täielikult soiku pärast 58. minutil Venemaa poolkaitsja Amir Natho välja vahetamist. "Tal olid mingid krambid, igatahes vahetust ta küsis. Selge see, et temaga kadus loovus eest ära. Ta oleks meie ründemängule kõvasti juurde andnud. Aga need on oleksid. Kui üks mängija välja langeb, peavad teised hakkama saama. Täna ei saanud," sõnas Kristal.

Ühe nädala jooksul peetud kaks kohtumist Tallinna tippmeeskondade vastu näitasid Kristalile, et mängijate füüsise kallal tuleb veel vaeva näha. "Meil ei olnud täna enam power rohelises. Ilmselgelt vajame ka rünnakule loovust juurde, mis meil Amiris tegelikult peidus on. Ja ka võimsusest jääb puudu," lisas Kristal.