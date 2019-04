Mängupaus saab läbi? Klavan nimetati mänguks SPAL-iga Cagliari koosseisu

Tegemist on 23-mehelise nimekirjaga, kes homme kell 16 algavaks mänguks SPAL-i meeskonna vastu üles anti.

Cagliari hoiab Serie A liigatabelis 33 punktiga 13. kohta, ühe punkti vähem teeninud SPAL on 15. Väljalangemistsooni esimesel meeskonnal Bolognal on koos 27 silma. Hooaja lõpuni jääb Cagliaril veel kaheksa kohtumist.

Täna on Serie A-s vastamisi Parma - Torino (algas kell 16), Juventus - AC Milan (19.00) ning Sampdoria ja AS Roma (21.30)

SPAL-il on käsil kolmemänguline võiduseeria, nädala keskel saavutati 1:0 võit Rooma Lazio üle. Cagliari kaotas teisipäeval kodus 0:2 Juventusele.