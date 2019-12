Mängijakarjääri lõpetanud Gert Kamsist sai Paide linnameeskonna spordidirektor

1985. aastal Koerus sündinud 34-aastane Kams asub koordineerima Järvamaa esindusklubi sportlikku arengut esindusmeeskonnast noortetööni välja.

„Mul on väga hea meel, et jalgpall on mind viinud tagasi juurte juurde - Järvamaale! Olles aastaid jälginud Paide Linnameeskonna arengut ja tegemisi kõrvalt, võin julgelt väita, et klubi on arenenud loogilist rada pidi ning pidevalt on tehtud samme edasi. Loodan oma jalgpallurina saadud kogemuse rakendada klubi edasisse arengusse! Järvamaal on inimestel jalgpall südames!“ ütles Kams klubi pressiteate vahendusel.

Paide linnameeskonna president Veiko Veskimäe: „Gerdi liitumise üle on mul äärmiselt hea meel. Oleme üritanud klubi järjepidevalt loogiliste sammudena üles ehitada - alustasime aastaid tagasi noortesüsteemi rajamisega ning tänaseks katab meie noortesüsteem sisuliselt kogu Järvamaad. Noortetöö juhi Kert Kütti kureerimisel töötab meie süsteemis hulga suurepäraseid treenereid ning erinevates treeningkeskustes käib trennides ligi 400 last.

Mõned aastad tagasi hakkasime klubi esindusmeeskonda jõuliselt ette valmistama enda noorte liitumiseks. Soov oli klubi esindusmeeskonda puudutav tõsta tasemele, kus läbi kõrge tööeetika ja professionaalsuse oleks tagatud parimad arenemisvõimalused nii kohalikele kui väljast klubiga liitunud noortele talentidele. Tänaseks mängib meie esindusmeeskonnas märkimisväärne hulk eesti noortekoondislasi ning neid juhendab väga ambitsioonikas ja töökas treenerite tiim.

Spordidirektori ametikoha loomisega soovime tõsta kogu klubi sportlikku taset ja professionaalsust veelgi. Samuti soovime läbi selle senisest veelgi paremini toetada meie noorte teadlikku ja järjepidevat arendamist ning aidata planeerida juba varakult neile sobivat sportlaskarjääri ning toetada neid nende sportlasteel.