Maikuu Jalkas: Robert Kirss räägib ründaja raskustest ja Nõmme Kaljust

Viimaste A-koondiste mängude valguses heidatakse pilku sellele, kuidas ja miks lõppesid kohtumised Põhja-Iirimaa ja Gibraltariga just nii, nagu need lõppesid. Peatoimetaja Indrek Schwede kirjutab oma rubriigis sellest, kuidas ta käis maailmakuulsa põhjaiirlase George Besti radadel ja Joosep Susi mõtiskleb oma kolumnis jalgpallimõnu üle.

Premium liigas räägitakse kahe peatreeneriga sellest, miks Kuressaare sai stardipakkudelt hästi minema, aga Tartu Tammeka alustas aeglasemalt. 2-kõne rubriigis astub üles kodumaale naasnud Kaimar Saag, kes räägib mängimisest oma kodulinnas Viljandis. Klubiloos vaadatakse, mis on suuri publikunumbreid näitava Tabasalu JK edu taga ja naiste jalgpallis räägime asjatundjatega sellest, miks on Eestis nii vähe naissoost väravavahtide treenereid.

Seekord esitab oma unistuste meeskonna endine koondislane Raivo Nõmmik ja luubi all on Nõmme Kalju noor mängumees Alex Matthias Tamm. Treeneritööst pajatab Tammeka naiskonna värske peatreener Sirje Roops ja lisaks tutvustame sedagi, mida on oodata 25. mail peetavalt klubijalgpalli pidupäevalt! Lõpuloos tutvustab Anders Nõmm huvitavaid võõrkeelseid jalgpalliväljaandeid.

Postritel on Brent Lepistu ning Marco Verratti.