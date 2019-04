Magnus Pehrsson: Karol Metsast sai minu käe all staar. Alguses arvati, et olen peast segi

Pehrssoni sõnul võib ta uhkusega väita, et tegi Metsast tähe. "Sageli on olnud meeskondades, mida olen juhendanud, mõni tavaline mängija, kellest on saanud staar. Eesti koondises oli selleks Karol Mets," sõnas Pehrsson.

"AIK sai endale väga hea mängija. Kui Eestisse tulin, vajasin kaitsvat poolkaitsjat, kes teeks seda, mida ma tahan, et kaitsev poolkaitsja teeks. Tema oli kogu elu aga keskkaitses mänginud ning oli toona Floras noor mängija. Kui teda nägin, tundsin, et peame ta koondisesse võtma."

Rootslase sõnul peeti teda algul Metsa keskväljal mängitamise tõttu napakaks. "Mängisin teda 2014. aastal kohe esimeses mängus Gibraltari vastu sellel positsioonil ning sinna ta minu peatreeneriajaks ka jäi. Kui ütlesin, et ta saab endale rolli, mida ta varem polnud mänginud - lisaks ei olnud ta varem ka kordagi koondises mänginud -, arvasid inimesed, et ma olen lolliks läinud!"

Siinkohal võis Pehrsson teha väikese faktivea: Mets tegi tegelikult koondisedebüüdi 2013. aastal viimases Tarmo Rüütli käe all peetud mängus. Võimalik, et rootslane rääkis aga juba selle eelsest ajast, sest on teada, et Pehrssoniga käisid Eesti vutiliidul juba enne Rüütli viimast mängu läbirääkimised.

"Sellest ajast saati on ta jõudnud Norrasse ja Hollandisse. AIK-s nähakse teda kindlasti kaitsjana, aga ütlesin Rikardile (Rikard Norling, AIK peatreener), et ta sai endale väga hea iseloomuga mängija. Ta on võitja! Ta töötab iga päev väga kõvasti ja tahab õppida. Suurepärane inimene!" lisas Pehrsson.