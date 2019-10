Maardu president peatreeneri lahtilaskmisest: eesmärk oli kaheksas koht

"Otsuse taga on klubi rahulolematus, sest meeskonnal polnud tulemust, ehkki hooaja algusest peale oli selge, et meil läheb võitlus püsimajäämise nimel raskeks. " rääkis Borrisov ERR-ile. "Hooaja lõpus vallandamine on ebameeldiv tunne. Aeg näitab, kas see oli õige otsus."

Maardu presidendi Maksim Krivošeini sõnul sai Borissovile saatuslikuks septembrikuine mäng Kuressaarega, mille nad 0:1 kaotasid. "Hooaja eel seati peatreenerile eesmärgiks 8. koht - eesmärk polnud mitte ainult jääda püsima kõrgliigasse, vaid vältida ka üleminekumänge. 7-8 vooru enne lõppu oli veel kõik võimalik, aga pärast kaotust Kuressaarele on variandid vaid puhtalt teoreetilised. Seega otsustasime koostöö Borissoviga lõpetada."

Hooaja lõpuni juhendab Maardut senine abitreener, 25-aastane Mark Kolk.