Maakondadevahelisi jalgpalli maavõistlusi sel aastal ei peeta

Eesti Jalgpalli Liidu poolt 2012. aastast korraldatavad Eesti maavõistlused peavad pausi, sest Covid-19 pandeemia põhjustatud enam kui kahekuine sunnitud mängupaus tähendas, et aasta teine pool on tihe nii jalgpalliväljakul kui ka väljaspool seda, mistõttu otsustas jalgpalliliit esialgu 30 aastat vältama pidanud võistluse edasised voorud aasta võrra edasi lükata.

Seni on Eesti maavõistlustel kõige edukam olnud Harjumaa, kellel on kirjas vaid üks kaotus, kuus võitu ja üks viik. 19 punkti kogunud Harjumaa järel on 18 punktiga teisel kohal Tallinn, kellele järgnevad Lõuna-Eesti võistkonnad – Võrumaa ja Valgamaa on võrdselt kirja saanud 16 punkti, Tartumaa jääb neist maha kõigest ühe punktiga.

Täpsema ajakava ja toimumiskohad 2021. aasta Eesti maavõistluste osas teatab jalgpalliliit pärast järgmise hooaja kalendri koostamist.