Loositi Tipneri karikasarja 1/16-finaalide paarid

1/16-finaali paarid

FC Kose (II liiga) vs Paide Linnameeskond III (II liiga) võitja - Nõmme Kalju FC (PL) vs Keila JK (ELB) võitja

FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM (III liiga) - FC Elva (EL)

Paide Linnameeskond (PL) - Põhja-Tallinna JK Volta (ELB)

Põhja-Sakala (II liiga) - JK Tallinna Kalev (PL)

JK Tabasalu (ELB) - Tallinna FC Flora U21 (EL)

Team Helm (Rahvaliiga) - Tallinna FCI Levadia (PL)

Kohtla-Järve JK Järve II (II liiga) - JK Tallinna Kalev III (II liiga)

Tallinna FC Eston Villa II (IV liiga) - JK Pärnu Sadam (Rahvaliiga) vs FC Otepää (III liiga) võitja

FC Tallinna Wolves (IV liiga) - Viljandi JK Tulevik (PL)

Tallinna JK Legion II (II liiga) - Tartu JK Tammeka (PL)

Rasmus Värki Jalgpallikool (Rahvaliiga) vs Tallinna FC Eston Villa (III liiga) võitja - Anija JK (III liiga)

Maardu Linnameeskond (PL) - Tallinna FC Flora (PL) vs Kohtla-Nõmme (Rahvaliiga) võitja

SC ReUnited (Rahvaliiga) - Npm Silmet (Rahvaliiga) vs Tallinna FC Flora U19 (II liiga) võitja

FC Kuressaare (PL) - JK Narva Trans (PL)

Võru FC Helios (ELB) - Tartu JK Welco (EL)

Põhja-Tallinna JK Volta II (II liiga) - Viimsi JK (ELB)