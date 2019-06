Liidrikoht säilis: Vassiljev ja Sorga aitasid Floral kaotusseisust välja tulla

Kodus mänginud Flora jäi 39. minutil Yann Martin Yao väravast kaotusseisu, aga poolaeg lõppes tänu Erik Sorga 43. minuti tabamusele 1:1 viigiga.

50. minutil viis Konstantin Vassiljev Flora 2:1 ette ja 79. minutil suurendas Sorga Tallinna klubi eduseisu veelgi. Kohtumisele pani 88. minutil punkti Joel Kokla omavärav.

Floral on 18 kohtumisega koos 46 punkti, Tallinna Levadial on 44 silma. Kolmas on 38 punktiga Nõmme Kalju, neljas 36 punktiga Paide.

Päeva teises kohtumises võitis Tallinna Kalev võõrsil 2:1 Viljandi Tulevikku. Koduvõistkond läks 13. minutil Kaimar Saagi löögist ette, aga Kalevi poolt vastasid 19. minutil Wale Musa Alli ja 34. minutil penaltist Daniil Ševjakov.

Tabeliseis: