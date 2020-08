Liider, šõumees, kunstnik, areneja ja vanameister ehk Kes trennis näeb, see teeb mängus järele

Siinse klubivuti kohta on aastaid räägitud, et see on liiga Tallinna-keskne. Käimasoleval hooajal on kümnest kõrgliiga tiimist täpselt pooled Tallinnast. Peale nende resideerivad pidevalt pealinnas ka Paide Linnameeskond ja FC Kuressaare. Seega elavad mujal Eestis ainult kolme tiimi liikmed. Sel hooajal on neist selgelt parim olnud Viljandi Tulevik. Enim pilke on tõmmanud nende särav ründekvartett. Kõige selle taustal on selja taha jäetud ka mullune skandaalike, millega klubi ajakirjandusse jõudis.