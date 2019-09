Levadia võttis rutiinse võidu ning hingab Florale kuklasse

Võit oli Levadia jaoks suhteliselt rutiinne: Nikita Andrejevi kaks väravat tõid neile juba kümnendaks minutiks 2:0 eduseisu ning rivist ei löönud levadialasi välja ka jaapanlase Sho Hayasaka ilus värav, mis eduseisu ootamatult vähendas - mõni minut hiljem taastati kaheväravaline edu Markus Jürgensoni penaltist. Teisel poolajal enam väravaid ei löödud.

Võiduga tõusis Levadia FC Floraga ühele ja samale pulgale, kuid florakatel on üks kohtumine Viljandi Tulevikuga veel varuks. Maardu on endiselt viimasel kohal, ent tabeli lõpuheitlus on tavatult tihe ning väljalangemise vältimine on peaeesmärgiks koguni neljal tiimil.

Tulemus:

FCI Levadia - Maardu Linnameeskond 3:1

6., 10. Andrejev, 44. pen. Jürgenson - 41. Hayasaka

Tabeliseis:

Standings provided by Sofascore LiveScore