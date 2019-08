Levadia venelasest ründaja pisteti liiklusrikkumiste eest esmalt pokri ning saadeti seejärel riigist välja

Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo sõnul ei ole mehega lepingut veel lõpetatud ning klubi teeb omalt poolt kõik võimaliku, et asjasse selgust tuua ning ehk olukorrale mingi lahendus leida. "Levadia üritab asjasse selgust tuua ja leida võimalused, mis on, et Kabajev saaks oma karjääri Eestis jätkata. Hetkel on väga vara öelda, kas ja kuidas see õnnestub," sõnas Petersoo Delfile.

Üleminekuaken on Eestis juba kinni läinud ning Kabajevile oleks teoreetiliselt võimalik asendaja tuua vaid vabaagenditurult. "Mis siin salata, eks meil on ründejõudu juurde vaja, et meistritiitli poole püüelda. Kabajevile pandi selles osas suured lootused ja tema ärakukkumine sellisel erakordselt rumalal moel on suureks hoobiks kogu meie meeskonnale. Hetkel tuleb edasi minna nende meestega, kes meil on. Levadiale on see valus hoop ja mõistame sellise teguviisi täielikult hukka."