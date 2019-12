Levadia uurib legendaarse Infoneti ründaja juures maad

Soccernet.ee-le on mitmelt poolt vihjatud, et Levadia on uurinud maad endise FC Infoneti ründaja Kouakou Fabrice Elysee Kouadio ehk Manucho juures. 2014. aastal Premium liigas viienda koha pälvinud FC Infoneti kasuks tol hooajal 30 väravat löönud Elevandiluuranniku ründaja on eelmised viis hooaega veetnud neljas erinevas riigis.

Tänavuse aasta teise poole pallis 29-aastane Manucho Läti kõrgliigaklubis Liepaja.

"Rääkinud Manuchoga oleme, aga kokku pole midagi lepitud," sõnas Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson.

