Levadia U21 meeskond on kahe positiivse testi tõttu isolatsioonis

Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo selgitas Soccernet.ee-le, et U21 võistkonnas on tuvastatud kaks koroonapositiivset ning et esindusmeeskonnaga neil kokkupuudet polnud.

"U21 meeskonna viimane ühine kontakt oli pühapäeval, kui toimus mäng Elvaga. Esmaspäeval treeningut ei olnud. Teisipäeval tundsid kaks mängijat ennast kehvasti, kolmapäeval tegid nad testi, mis osutusid neljapäeval positiivseteks. Siis läks kogu U21 meeskond isolatsiooni. Esindusega neil kontakti ei olnud, nii et esindusmeeskonda see asi ei puuduta," rääkis Petersoo.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.