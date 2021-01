Levadia tugevdas rivistust Serbia kaitsemängijaga

27-aastane vasakujalgne Ilić alustas oma mängijateed Belgradi FK Partizani akadeemias ning mängis ühe hooaja Itaalias Chievo Verona Primavera rivistuses. Seejärel esindas ta erinevaid Serbia klubisid, viimati kõrgliigas mängivat FK Inđija meeskonda.

“Minu esimesed muljed Eestist on suurepärased! Tallinn on väga ilus linn ning FCI Levadia professionaalne klubi, kus kõik inimesed teevad pühendunult oma tööd. Mind võeti meeskonna poolt väga hästi vastu. Ootan põnevusega hooaja algust ning loodame saavutada oma eesmärgi, milleks on Eesti meistritiitel,” ütles Ilić Levadia kodulehekülje vahendusel.

FCI Levadia esindusmeeskond jätkab ettevalmistust uueks Premium Liiga hooajaks treeningutega Punase tänava jalgpallihallis.