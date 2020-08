Levadia tõi serblasest abitreeneri klubisse tagasi

36-aastane serblane oli FCI Levadia esindusmeeskonna abitreener ka aastatel 2018-2019 kui meeskonda juhendas tema kaasmaalane Aleksandar Rogić.

"Olen väga õnnelik, et saan taas Eestis ja FCI Levadias treeneritööd teha, mulle väga meeldib siin! FCI Levadia on üks Eesti suurtest klubidest, mis seab endale kõrgeid sihte. Tunnen palusid mängijaid ja treenereid juba varasemast ajast. Anname koos teiste treeneritega endast parima, et meie meeskond oleks edukas ning mängiks ründavat ja tulemuslikku jalgpalli," ütles Savić klubi kodulehele.

Levadia spordidirektor Sergei Pareiko: "Mul on hea meel, et Marko nõustus meiega uuesti liituma. Ta on klubi ja meeskonnaga varasemast hästi tuttav ning võeti väga sõbralikult vastu. Olen kindel, et Marko tulek lisab meie treenerite tiimile veelgi kvaliteeti ja kogemusi. Üritame võita kõik eesolevad mängud ning saavutada hooaja lõpuks hea tulemuse."