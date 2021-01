Levadia testib viis aastat Manchester Cityle kuulunud Ghana poolkaitsjat

Agyiri pole ühtegi mängu Manchester City eest siiski pidanud, vaid on alates 2016. aastast olnu laenul Norras Valerengas, Belgia klubis Tubizes ja viimati Küprose kõrgliigas Paralimni Enosis Neon.

Soccernet.ee raporteeris eile Levadia treeningult, et lisaks valib Levadia kahe ründaja vahel - esimene on 21-aastane Austraalia ründaja Abdallah Amar Yunis, kes mänginud kodumaa esiliigas. Teine mees on 23-aastane Strahinja Krstevski, kes on küll Põhja-Makedoonia kodanik, aga Serbias sündinud ja peamiselt ka seal mänginud.

Lisaks vaatab Levadia 19-aastast Serbia keskkaitsja Luka Lukovici, kes langes mullu Belgradi Sindjeliciga Serbia kõrgliigast välja.

Eile andis Levadia teada, et on sõlminud kaheaastase lepingu Serbia vasakkaitsja Milijan Ilićiga (27), kes alustas oma mängijateed Belgradi FK Partizani akadeemias ning mängis ühe hooaja Itaalias Chievo Verona Primavera rivistuses. Seejärel esindas ta erinevaid Serbia klubisid, viimati kõrgliigas mängivat FK Inđija meeskonda.

Tallinnas Punase tänava jalgpallihallis alustasid sel nädalal hooaja ettevalmistust Levadia kodulehe teatel järgmised mehed:

Väravavahid: Artur Kotenko, Aleksandr Kraizmer, Karl Andre Vallner

Kaitsjad: Trevor Elhi, Andres Järve, Markus Jürgenson, Dmitri Kruglov, Rasmus Peetson, Maksim Podholjuzin

Poolkaitsjad: Zakaria Beglarišvili, Artjom Komlov, Brent Lepistu, Daniil Petrunin, Mark Oliver Roosnupp (viibib koondisega Marbellas), Bogdan Vaštšuk, Ihor Zhurakhovskyi

Ründajad: Robert Kirss, Anton Krutogolov, Devid Lehter, Karl Rudolf Õigus (viibib koondisega Marbellas)