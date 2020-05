Levadia tegevjuht pärast kohtumist Lepmetsaga: ta jätkab meil duubelmeeskonnas amatöörina

Klubi juhtkond ja treenerid kohtusid täna Lepmetsaga, et kuulda tema põhjendust profikarjääri lõpetamisele. Hohlov-Simson tõdes, et 33-aastast puurilukku nad ümber veenda ei suutnud. "Midagi (hommikusega võrreldes) muutunud ei ole. Ta on oma otsuse teinud ja profijalgpalli enam edasi ei mängi, vaid jätkab amatöörina meie teises meeskonnas esiliigas," sõnas ta.

Lepmets andis hommikuses intervjuus venekeelsele ERR-ile mõista, et on valmis Levadia esindusmeeskonnas jätkama ka põhitöö kõrvalt. Ta läks tööle Tallinna Munitsipaalpolitseisse, kui klubi koroonaperioodiks mängijate palku vähendas, kuid juhtkonnale selline variant ei sobinud.

"Paraku on Levadia esindusmeeskond profimeeskond, kes võitleb kõige kõrgemate kohtade nimel ja tahab, et mängijad pühendaks end jalgpallile. Tal on graafikuga töö: üks päev saab trenni tulla, teine päev ei saa, vahel töötab öösiti," põhjendas Hohlov-Simson klubi otsust.

Küsimusele, kas Levadial pole siis vahendeid, et Lepmets tavatöölt ära tuua, vastas Hohlov-Simson: "Asi pole üldse rahas. Ta on otsustanud, et on professionaalsest jalgpallurikarjäärist väsinud. Asi pole kunagi olnud vahendites või rahas. See pole peamine põhjus. Inimene on lihtsalt mentaalselt väsinud."

Levadia vähendas 1. aprillist mängijate palku 50 protsendi võrra. Hohlov-Simsoni sõnul saavad pallurid maikuus täispalgast kätte 70 protsenti, juunist alates ennistatakse kriisieelsed palganumbrid.

Klubi uueks esiväravavahiks kerkib eeldatavalt teine Eesti koondise veteran Artur Kotenko, esimeseks varumeheks saab 19-aastane Armands Aparins. Suvel tahab Levadia väravavahtide osakonda täiendada. Selleks suunatakse pilgud piiri taha. "Nüüd hakkab töö pihta. Peame leidma uue väravavahi. Eestist ei ole meil enam kedagi võtta, tuleb vaadata väljapoole," lisas Hohlov-Simson.