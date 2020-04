Levadia spordidirektor Pareiko: loodan, et poisid on jalgpalli igatsenud ja tulevad hea tujuga tagasi

Tõsi, esialgu siiski teatud piirangutega, mis pole veel päris detailideni teada, kirjutab ERR Sport.

"Lähipäevadel tuleb jalgpalliliidust info, kui palju inimesi võib ühes trennis olla ja kuidas üldse see peaks välja nägema," lausus Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.

"Täpselt saab arutada pärast seda. Ootame infot ja kui saame teada, siis saame aru, kuidas trenni planeerida."

Algselt saab trennide ülesehitus olema arvatavasti lihtsakoelisem ja tähtis on taastada pallitunnetus. "Praegu kodus oli rohkem jooksu ja jõutrenni. Loodan, et poisid on samamoodi jalgpalli igatsenud ja tulevad hea tujuga tagasi," ütles Pareiko.

Kõik Levadia jalgpallurid ja klubi töötajad on andnud ka koroonaviiruse testi ja saanud negatiivsed tulemused.