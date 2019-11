Levadia sõlmis lepingu välisklubist naasnud eestlasega

“Välismaal käimine andis mulle positiivse impulsi. Nägin, mis piiri taga toimub. Nii Bulgaaria kui Soome on tugevad jalgpalliriigid, kus on mistahes meeskonna vastu raske mängida. Minu vastu tegutsenud äärepoolkaitsjad olid sedavõrd teravad, et võiksid mängida mistahes Premium Liiga tiimis. Kahjuks jäi mu mänguaeg napiks – Bulgaaria klubis ei suhtutud välismaalastesse hästi, SJK-s oli minu positsioonil klubi oma kasvandik, kes mängib Soome noortekoondises,” meenutas Elhi välisklubides veedetud aastat.

Elhi tunnistas, et koduliigasse naastes ta motivatsiooni languse üle ei kurda. “Vastupidi – olen kuu puhanud ja tahaksin juba mängida! Tulen koju tagasi ja tõestan ennast, siis vaatame edasi! FCI Levadia eesmärgid on alati kõige kõrgemad, see pole saladus. Ootan väga kohtumist meeskonna ja treenerite tiimiga. Peatreener Martin Reim on minu jaoks suur pluss – mees, kes usaldas mind, kutsudes nii A-koondisesse kui noortekoondisesse, sain kõvasti mängida. Väravavahtide treener Ain Tammus on minu esimene juhendaja. Meeskond näeb hea välja, ehkki komplekteerimine veel käib, aga potentsiaali meil jagub! Meie ühiseks eesmärgiks on võta meistritiitel ja olla Euroopas edukad, omalt poolt soovin võimalikult palju mängida ning olla meeskonnale kasulik. Loomulikult mõtlen ka Eesti koondisesse jõudmise peale, kõik uksed on ju lahti,” sõnas Elhi.

FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko: “Mul on väga hea meel, et meie oma kasvandik Trevor Elhi otsustas koju tagasi tulla ning meil õnnestus temaga käed lüüa! Otsisime oma kaitseliini täiendust ning Trevori näol saime parimates aastates mängija, kellel on palju kogemust ja kvaliteeti. Ootame nii Trevorilt kui kogu meeskonnalt häid mänge, et võiksime täita järgmiseks hooajaks püstitatus eesmärgid,” ütles Pareiko.

Trevor Elhi hakkab FCI Levadia esindusmeeskonnas kandma särki numbriga 22.