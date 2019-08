Levadia sõlmis lepingu Bogdan Vaštšukiga

"Olen väga rõõmus, et liitusin Eesti tippklubi FCI Levadiaga! Sulandusin meeskonda väga kiiresti, kuna tunnen paljusid mängijaid juba varasemast ajast ning mind võeti suurepäraselt vastu. Ootan põksuva südamega oma esimest mängu FCI Levadia särgis ning tahan aidata klubi ja meeskonda püstitatud eesmärkide saavutamisel," ütles Vaštšuk Levadia Facebooki leheküljel.

"Bogdan Vaštšuk on väga andekas mängija ning meie jaoks ülimalt oluline täiendus, ehkki kahel viimasel aastal ei saanud ta piisavalt mänguaega. Olen kindel, et ta toob meie ründeliini uut konkurentsi. Näen temas Eesti koondise potentsiaaliga ründajat. Usun, et Bogdan on varasemast ajast oma järeldused teinud ning soovib end mänguväljakul tõestada," kommenteeris FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.

FCI Tallinna kasvandik Vaštšuk (sünd. 04.10.1995) siirdus 2012. aasta alguses FC Moskva Dinamo akadeemiasse ning mängis seejärel Inglismaa klubi Reading FC noortevõistkondades. Veel on ründaja kandnud Farnborough FC, Riga FC ja PFC Sofia Levski särki.