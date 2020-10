Levadia sõlmis Eesti poolkaitsjaga uue lepingu

“Mark Oliver on üks meie võtmemängijatest, kes kuulub ka Eesti koondise kandidaatide hulka. Mul on väga hea meel, et meie koostöö jätkub. Usun ja loodan, et seda kroonib Eesti meistritiitel, mida oleme kaua oodanud,” ütles FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko klubi kodulehele.

“Hea meel on FCI Levadiaga jätkata. Usun, et meil on järgmiseks aastaks kokku pandud hea treenerite tiim ja põhituumik mängijatest, kes on võimelised jälle tiitli nimel mängima. Treeningutel on näha, et käib tugev valmistumine juba järgmiseks hooajaks ning samuti käimasoleva hooaja positiivse noodiga lõpetamiseks,” sõnas Roosnupp.

Roosnupp liitus FC Levadiaga 2014. aastal FC Nõmme Unitedist ning on nüüdseks omandanud klubis treenitud mängija (KTM) staatuse. Hetkeseisuga on Roosnupu arvel Premium Liigas 139 mängu ja 41 väravat.