Levadia sai heas hoos olnud Transi vastu kindla võidu

Robert Kirss viis Levadia juba 9. minutil juhtima. Kodutiim suurendas edu 59. minutil, tabamuse autoriks oli Gando. Lõppskoori vormistas 84. minutl Dmitri Kruglov.

Levadia jätkab tabelis neljandal kohal, neil on 18 mänguga koos 32 punkti. Kolmandal positsioonil asuvast Paidest jäädakse maha ühe punktiga, aga Paidel on üks kohtumine varuks. Enne tänast neljast järjestikusest matšist kolm võitnud Trans on 19 punktiga kuues.

Tabeliseis:

