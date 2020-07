Levadia potentsiaalne uus peatreener: tean, et lepinguga spetsialist võib Venemaalt lahkuda

Vene Delfi sai mõnda aega tagasi Frantseviga ka ühendust. 61-aastane spetsialist tunnistas, et ta on ühenduses olnud mitme Eesti klubiga, kuid vähemalt toona viibis ta veel Peterburis.

„Kõik kommentaarid tulevad klubi poolt. Kahjuks ei saa ma rohkemat lisada,“ sõnas Franstev.

Samas tõdes juhendaja, et ta on uurinud tingimusi, mille alusel saaks Venemaalt lahkuda ning siirduda näiteks Eestisse. Loomulikult on praegusel ajal riigipiiri ületamine keerulisem koroonaviiruse tõttu.

„Tean, et spetsialistid, kellel on tööleping välismaise tööandjaga, võivad Venemaalt lahkuda. Teise riiki jõudes tuleks viibida aga kaks nädalat karantiinis. See on juba tavapärane praktika,“ tõdes ta lisaks.

Vene Delfi märkis, et Levadia presidendile Viktor Levadale on Frantsevi varasem töö jätnud positiivse mulje ning võimalikku koostööd on ka varasemalt arutatud. Siiski ei ole eelnevatel kordadel detailideni jõutud. Viimati arutati omavahel asju aasta aega tagasi ehk ajal, mil Frantsev oli Kaljust juba lahkunud ning kõikuma oli löönud Levadia eelmise peatreeneri Aleksandar Rogici tool.

Praegu juhendab Levadiat ajutise peatreenerina abitreener Vladimir Vassiljev.