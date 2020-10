Levadia pikaaegne keskkaitsja sõlmis klubiga uue kaheaastase lepingu

27-aastane Podholjuzin on Levadia kasvandik ehk KTM ning kannab klubi särki alates 2006. aastast. Premium Liigas on tema arvel hetkeseisuga 306 mängu ja 14 väravat.

"Mul on väga hea meel oma kasvatajaklubis mängijateed jätkata. Annan endast parima, et käimasolev hooaeg lõpeks meeskonna jaoks võimalikult hästi ning järgmistel aastatel võidaksime tiitleid," ütles Podholjuzin klubi kodulehele.

"Maksim on üks meie võtmemängijatest ja meeskonna nurgakividest, tema head esitused, pühendumus ja silmapaistev tahe olid uue lepingu sõlmimisel kaaluka tähtsusega. Samuti on Maksimi näol tegemist klubile ja meeskonnale lojaalse, sõbraliku inimesega, mistõttu valmistab koostöö jätkumine meile kõigile siirast heameelt," kommenteeris Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.

Levadia peaks hooaega jätkama juba homme, kui Lilleküla staadionil mängitakse Viljandi Tulevikuga. Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht tõdes aga peale kolmapäevast Eesti - Armeenia Rahvuste liiga kohtumist, et Viljandi ja Flora eelseisvad kohtumised on löögi all, kuna koondise eest platsil käinud mängijad peavad jääma isolatsiooni. Selle põhjuseks on Armeenia koondisest avastatud koroonajuhtum.