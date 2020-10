Levadia peatreener Vassiljev: meil oli probleeme fitnessiga, aga kolm punkti on käes

"Tulemusega olen väga rahul. Kolm punkti, mille järgi siia tulime, on käes. Mängupilt saab alati paremaks minna," sõnas Vassiljev pärast 2:0 võitu Viljandi Tuleviku üle Lilleküla staadionil.

Levadia mõlemad väravad sündisid avapoolajal. 19. minutil sahistas võrku Gando, 43. minutil Bogdan Vaštšuk. Pärast vaheaega oli Viljandi aga kohati suisa domineerivam pool ning omas mitmeid võimalusi üks värav tagasi lüüa.

"Esimesel poolajal mängisime seda jalgpalli, mida me mängijatelt ootame. Teisel poolajal hakkas Viljandi kõrgelt pressima ja me ei suutnud sellest välja pääseda. Väike probleem oli ka fitnessiga. Me ei suutnud tempot hoida ja ise kõrgelt pressida. Samas on ikkagi kolm punkti käes ja see on kõige olulisem," sõnas Vassiljev.

"Sõnum riietusruumis oli see, et hoiame kõrget pressingut ega anna Viljandile üldse mingit maitset. Ütlesime, et peame ise palliga rohkem mängima, sest ilma pallita on alati raskem. Nagu näha, siis Viljandi sai mõned momendid kätte. Võibolla ka see mõjutas psühholoogiliselt, et me teadsime, et meile sobib ka 2:0 seis."

Kuhu vorm siis vahepeal kadus? Vassiljev süüdistab pikka mängupausi, kuid mitte ainult. Viimase kohtumise pidas Levadia 4. oktoobril, kui kaotati 0:1 Paide linnameeskonnale.

"Kõik mängijad ei saanud treeningprotsessis osaleda, mõnel olid pisivigastused. Eelmisel nädalavahetusel mängu ka ei olnud. See mäng meile rütmi tagasi saamiseks sobis. Nüüd valmistume järgmise nädala Narva mänguks. Tänase mängu järel oleme peaaegu samas seisus tagasi nagu enne koondiseakent."

