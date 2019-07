Levadia peatreener uuest Kolumbia ründajast: tahame talendika mehe õigele rajale tagasi aidata

"Esiteks oli meil sel positsioonil üks mängija puudu. Nagu ka treeneritiimi puhul, otsisime me seda täiendust koduselt turult. Meil olid mõned ideed, mis aga ei saanud reaalsuseks," rääkis Rogic homse Tallinna derbi eel Levadia korraldatud pressikonverentsil Olümpia hotellis.

"Teiseks tuli meil ta leida väga lühikese aja jooksul. Mängijateturg on sel suvel Eesti klubide jaoks väga keeruline. Keegi ei taha liiga vara Eestisse tulla, arvestades siinseid palgatasemeid ja kõike muud. Augustis oleks meil rohkem valikut olnud, aga see oleks meie jaoks juba liiga hilja."

"Otsustasime Ericku võtta, sest ta on väga talendikas ja hea taustaga mängija, kes on end viimase kahe-kolme aasta jooksul kaotanud ning võitleb nüüd selle nimel, et karjääris ellu jääda. Ma arvan, et meil on väga hea keskkond ja hea klubi, kes sellistel mängijatel seda teha aitaks ja nad õigele rajale tagasi suunaks. Me kavatseme klubina ja mina isiklikult aidata tal meie keskkonna ja kohaliku jalgpalliga kiiresti kohaneda ning ootame, et ta tooks meie meeskonda ekstra kvaliteeti, mida me vajame," lisas Rogic.