Levadia peatreener: kui kolm aastat ühte meeskonda ei võida, siis see ei ole mentaalselt lihtne

Kalju käis Eesti liigas viimati väljakul kuu aega tagasi ning seejärel on meeskond võidelnud koroonaviirusega. Ka pühapäevases kohtumises oli Kaljul kasutada küllaltki poolik koosseis.

„Kaljul on mingisugune instinkt, et nad suudavad mänge ümber pöörata. Käivad jutud, et Kalju ei teinud vahepeal trennid, kuid näha on, et füüsiliselt olid nad valmis ja teame, et midagi nad ikkagi tegid,“ rääkis Vassiljev. „Nad tulid värskelt tagasi ja suutsid võidelda. Individuaalselt olid head momendid, kuid üldiselt oli rohkem võitlust. Murdsime selle mänguga midagi (Levadia oli Kalju vastu enne tänast 12 kohtumist võiduta, viimati võideti 2018. aasta kevadel). Usun, et edaspidi saab paremaks minna.“

Kohtumise rabedusest rääkides tõdes Vassiljev, et neile võis karuteene teha ka kiire juhtvärav.

„Kiire värav rikkus ehk natuke meie ilusat mänguplaani. Lõime värava ja Nõmme Kaljul oli jõudu tagasi mängimiseks. Kui kolm aastat ühte meeskonda ei võida, siis see ei ole mentaalselt lihtne. Kusagil sees ikka kripeldas. Aastate jooksul oli palju mänge, kus juhtimise, kuid Kaljul on mingi geen, et nad suudavad mängu tagasi tulla.“