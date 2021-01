Mullu Floraga Eesti meistriks tulnud 24-aastane Liivak tegi ka Levadiaga trenni, kuni eile koondisega Marbellasse lendas. "Esialgu teeb ta lihtsalt meiega trenni ja tahab veel välismaale pääseda," sõnas Vassiljev Soccernet.ee-le.

Ehk siis - kui Liivak välismaale ei lähe, jääb ta Levadiasse? "Ma väga loodan. Mingi esialgne kokkulepe on olemas ja ta on öelnud, et Levadia on Eestis tema esimene valik," vastas Vassiljev.

