Levadia otsib Martin Reimiga maagiat, mis sai alguse Tarmo Rüütliga

Umbkaudu viis kuud tagasi teatas Martin Reim Eesti jalgpalli liidu pressikonverentsisaalis, et tema aeg koondise peatreenerina on ümber. Nüüd astus ta samas saalis ajakirjanike ette FCI Levadia järgmise juhendajana. Viis hooaega järjest hõbemedalitega leppima pidanud Levadia puhul on ilmselgelt tegemist ambitsioonika sammuga. Reimilt oodatakse palju. Klubi sõnum värskele peatreenerile on ühene: hõbemedal ei tule kõne alla, juhtkond tahab kulda.