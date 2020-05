Levadia otsib Lepmetsale asendust, Aksalu lükkas pakkumise tagasi

"Töö uue väravavahi leidmiseks on juba alanud," rääkis Levadia tegevdirektor Sergei Hohlov-Simson venekeelsele ERR-ile. "Loodame järgmise kuuga uue väravavahi leida. Kas temast saab meie esinumber või mitte, näitab aeg, aga on selge, et Artur Kotenko vajab omale konkurenti."

Levadia tegi esmaspäeval pakkumise ka kogenud Mihkel Aksalule, kes Eesti koondise eest saanud kirja 45 kohtumist ning on hetkel koduklubita. "Pärast lühikest mõtlemisaega lükkas Aksalu paraku pakkumise tagasi. Tal on teised plaanid," lisas Hohlov-Simson.