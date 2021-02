Levadia meeskonda tabas ulatuslik koroonapuhang, hooaja algus siiski ohus olla ei tohiks

Tallinnas Meritoni hotellis laagris viibinud Levadia viimasest viirusepuhangust hakkas esimesi teateid tulema möödunud neljapäeval, kui Levadia kaaspeatreener Vladimir Vassiljev avaldas ERR-i venekeelses portaalis, et kahel nakatunud mängijal on kerged sümptomid.

Esmaspäevases Betsafe Live jalgpallipodcastis ütles Levadia abitreener Tarmo Kink, et nakatunuid on juba mitmeid. "Meeskonnal on kolmas isolatsioon poole aasta jooksul. Nii ta kahjuks tänapäeva maailmas on. On palju nakatunuid meeskonna sees ja ka treenerite hulgas," ütles Kink.

"Kuna hooaeg on algamas, siis on lootus, et põeme selle praegu läbi ja see haigus meid enam ei puuduta. Midagi hullu kellelgi pole. Mõnedel on võibolla maitsemeeled ja lõhnataju kadunud, aga palavikke ja suuri tüsistusi pole olnud. Sellest oleme pääsenud, aga eks näha ole, kuidas füüsiline seis on, kui trennid algavad."

FCI Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo rääkis Delfile ja Eesti Päevalehele, et kohustuslik isolatsiooniperiood saab lähikontaktsetel selle nädalaga otsa, nakatunud isikud peavad terveks tunnistama perearstid.

"Nakatunuid on rohkelt. Hooaja algus ei tohiks siiski ohus olla. Enamus mehi, nii mängijad kui ka tugipersonal, on loodetavasti esmaspäeval trennis olemas. Olukord hakkab juba taanduma," ütles ta.

Hooajaeelsed viirusetestid on seni jäänud Premium liiga klubide enda korraldada. Hooaja pihta hakates tellib testid juba Eesti jalgpalliliit.

Eelmisel hooajal tabas suurem viiruselaine Nõmme Kaljut ja hooaja lõpupoole FC Florat, 2021. aasta hooaja eel on viiruse tõttu treeningprotsess häiritud olnud veel Paide linnameeskonnal, Viljandi Tulevikul ja Narva Transil.

Eesti jalgpallihooaja lükkab sel pühapäeval kell 13 käima FC Flora ja Paide linnameeskonna superkarikamäng Sportland Arenal. Premium liiga avamängus kohtuvad 5. märtsil kell 19 samas kohas valitsev meister Flora ja liiga uustulnuk Pärnu Vaprus.