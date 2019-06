Levadia lõpetas meeskonna suurima väravakütiga koostöö

"FCI Levadia tänab Budnikut klubi ja meeskonna heaks tehtu eest ning soovib talle edu edasisel jalgpalliteel!" kirjutas klubi sotsiaalmeedias.

29-aastane Budnik on tänavusel Premium liiga hooajal klubi suurim väravakütt, kui on saanud 14 mänguga kirja kümme väravat ja kaks resultatiivset söötu. Liiga suurimate väravaküttide edetabelis annab see FC Flora ründaja Erik Sorga (14 väravat) järel teise koha.