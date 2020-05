Levadia loodab karjääri lõpetamisest teatanud Lepmetsa veel ümber veenda

"Istume kell pool 4 treenerite ja Sergeiga maha. Praegu on raske tema sõnu kommenteerida. Kuulame ta ära ja arutame asjad uuesti läbi. Õhtupoole anname rohkem informatsiooni," ütles Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson Delfile.

"Vastab tõele, et ta tuli nädalavahetusel meie juurde jutuga profikarjääri lõpetamisest. Loomulikult on see šokk meie kõigi jaoks. Me keegi ei aimanud seda ette. Tahaksime ära kuulata, mis tema otsust on mõjutanud. Kui ta on enda sisemuses otsustanud profikarjääri lõpetada, siis on. Olen ka ise selle otsuse kunagi vastu võtnud. See on väga isiklik ja personaalne. Kas klubi mõjutas seda otsust või tegi ta selle ise - need asjad tuleks läbi arutada ja vaadata, kuidas edasi lähme."

Intervjuus venekeelsele ERR-ile ütles Lepmets muu hulgas, et polnud rahul Levadia juhtkonna pakutavate tingimustega ning asus koroonakriisi ajal tööle Tallinna Munitsipaalpolitseisse. "Olen tüdinud professionaalsest jalgpallist. Lisaks ei meeldi mulle klubi juhtkonna pakutavad tingimused. Eriolukorra ajal leidsin omale hea töö ning klubi ei nõustunud, et ma sporti ja muud tööd omavahel kombineerin. Ma pean mõtlema oma tuleviku peale ja ei saa midagi teha, kui mul ei ole võimalik kahte asja korraga teha," sõnas Lepmets.

Hohlov-Simson kinnitas, et tänaseks päevaks on Levadia mängijate palgad endisele tasemele tagasi tõstetud. Hiljuti klubiga lepingu lõpetanud ukrainlane Juri Tkatšuk avaldas kodumaa meediale, et 1. aprillist vähendati pallurite palku 50 protsendi võrra, mis oligi üks põhjusi, miks ta Levadiast lahkus ning Lepmets endale kõrvaltöö pidi otsima.