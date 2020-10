Levadia loobus kommunismiohvrite memoriaali kõrvale jalgpallihalli ehitamisest

Samuti rõhutati varasemate nõuetega arvestamise vajadust nagu müratõkke ja kergliiklusteede väljaehitamine turvalise liiklemise tagamiseks.

Huvigruppidega kohtusid riigihalduse minister Jaak Aab ja justiitsminister Raivo Aeg. Kohtumisel osalesid kohalike elanike ja represseeritute esindajad, Eesti Mälu Instituut, FCI Levadia esindaja ning arhitektid.

„Tänase kohtumise eesmärk oli tutvustada saavutatud kompromissi huvigruppidele ja saada tehtud ettepanekule nende arvamus. Pooldan justiitsministrina seda, et nii lastel kui täiskasvanutel oleks koht spordi tegemiseks ja võistlemiseks, kuid kommunismiohvrite memoriaali kõrvale ei oleks jalgpallihall sobinud nii müra kui kommunismiohvrite mälestamiskoha väärikuse tõttu. Administratiivhoone rajamine oli meile sobiv kompromiss nii visuaalselt kui ka väiksemat mürataset arvestades,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Osavõtjate enamus toetas riigihalduse ministri Jaak Aabi vahendatud kompromissi, et jalgpallihalli asemel rajatakse Maarjamäele FC Levadia administratiivhoone ning jalgpallihallile endale leitakse teine asukoht.

„Kompromisslahenduse pakkus välja arendajana FCI Levadia. Tunnustan kõiki osapooli põhimõttelise lahenduse toetamise eest. Koostöös Tallinna linnaga otsime hallile uut asukohta.“

FCI Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo sõnul on klubi mõistagi nördinud, et jalgpallihalli rajamine mitu aastat veninud on, kuid eile saavutatud kompromissi peavad nad siiski positiivseks asjade käiguks.

"Meie poolt osales kohtumisel meie tegevjuht Sergei Hohlov-Simson ja jalgpallihalli arhitekt. Pakkusime välja lahenduse, millega kõik nõustusid - tuleb ainult administratiivhoone ning hall kerkib kuhugi mujale meie piirkonda, aga mitte sinna. Kaugemale me ei jõudnud," kommenteeris Petersoo Delfile.

"Et asi niivõrd kaua on veninud, on iseenesest muidugi halb. Meie sajad lapsed peavad igal talvel mängima libedatel väljakutel. Seda halli on nii kaua kavandatud. Et selle kompromissini jõuti, annab usku, lootust ja positiivsust juurde."