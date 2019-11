Levadia legend jätkab ka uuel hooajal meeskonna ridades

Kruglovi leping Levadiaga kehtib järgmise aasta lõpuni. Eesti koondise raudvara oli lõppenud hooajal taas üks meeskonna põhitegijatest, kui käis väljakul 31 korda ja andis 11 resultatiivset söötu.

Järgmine hooaeg on Kruglovi jaoks juba kaheksas Levadia ridades. Eesti klubidest on 35-aastane vasakkaitsja jõudnud esindada ka TJK, Emmaste, MC Tallinna ja FC Infoneti. Lisaks on Kruglov mänginud seitsmes välisklubis.