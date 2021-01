Levadia kapten Lepistu: Eesti koondise, vabandust, Flora võim tuleb ära lõpetada

"Vaadates koosseisu, siis olen kindel, et meie mehed mängivad nii mõnelgi positsioonil olevad mängijad üle. Neid mehi on palju, rohkem polegi vaja midagi öelda," oli Lepistu enesekindel.

Kuigi Levadia leer teatab iga hooaja eel, et eesmärgiks on Eesti meistritiitel, siis Lepistu usub, et tänavu on see reaalsem kui mullu. "Tuleb Eesti koondise, vabandust, Flora võim ära lõpetada ja asi vähe huvitavamaks teha."

Uue peatreeneri saanud Eesti koondise laager Hispaanias kestab 7.-13. jaanuarini. See korraldati, et valmistuda märtsis algavaks MM-valiksarjaks. Teatavasti alustab Eesti koondis uut valiksarja 24. märtsil Tšehhi vastu ning rahvusvaheline kalender võimaldab koondisel koguneda vaid kaks päeva enne.

46-aastase šveitslase Thomas Häberli esimesse koondise nimekirja mahtusid 22 meest, kellest 15 on Eesti meisterklubi FC Flora mängijad. Levadiast võeti Marbellale kaasa ründavad poolkaitsjad Karl Rudolf Õigus Mark Oliver Roosnupp.

Häberli selgitab oma valikuid Eesti ajakirjanikele täna pärastlõunal veebipõhisel pressikonverentsil. Teisipäeval Eesti aja järgi kell 17.30 peab koondis treeningmängu Ungari kõrgliigaklubi Budapesti Ferencvarosi vastu.

Eesti koondise koosseis jaanuari treeninglaagriks:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) (6/0)

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora (4/0)

22 Karl-Romet Nõmm (04.01.1998) – Tallinna FC Flora (0/0)

Kaitsjad

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora (7/0)

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora (6/0)

3 Henri Järvelaid (11.12.1998) – Vendsyssel FF (DEN) (4/0)

4 Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora (3/0)

18 Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora (0/0)

21 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora (0/0)

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora (125/25)

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – klubita (87/13)

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora (32/6)

7 Frank Liivak (07.07.1996) – klubita (24/3)

19 Pavel Marin (14.06.1995) – klubita (14/2)

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora (13/1)

5 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora (9/0)

11 Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FCI Levadia (8/0)

16 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Tallinna FC Flora (7/0)

8 Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Tallinna FC Flora (4/0)

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora (2/0)

6 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora (2/0)

24 Karl Rudolf Õigus (05.11.1998) – Tallinna FCI Levadia (0/0)