Levadia kaotas Viljandi vastu punkte, Paide kindlustas kolmandat kohta

Avapoolajal väravaid ei löödud. Levadia läks kohtumist juhtima 53. minutil, kui täpne oli Rasmus Peetson. Viljandile päästis viigipunkti Markus Jürgensoni omavärav 88. minutil.

Levadia lõpetas kohtumise veel kümnekesi, sest neljandal lisaminutil teenis teise kollase kaardi Aime Gando.

Lisaks Levadiale oli veel võidukas Paide Linnameeskond, kes oli võõrsil 3:0 parem Kuressaarest. Kui veel tunni aja täis tiksudes oli seis 0:0, siis kuusteist minutit hiljem oli Paide juba kolmeväravalises eduseisus. Väravad lõid Ander Valge, Mikel Gurrutxaga ja Andre Frolov.

Levadia luhtas ühtlasi võimaluse tõusta Floraga ühele pulgale. Ühe mängu enam pidanud Levadia jääb liidrist Florast maha kahe silmaga. Kolm punkti kirja saanud Paide on kogunud 59 punkti. Nõmme Kalju on neist kaheksa silma kaugusel, aga neil on ka kolm matši vähem peetud.

Laupäevases kolmandas kohtumises ongi Kaljul võimalus vahet vähendada, kui võõrustatakse Narva Transi.