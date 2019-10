Levadia kaotas punkte, Flora tiitlist ühe võidu kaugusel

Levadia asus mängu juhtima 54. minutil Juri Tkatšuki väravast. Võõrustajate pidu pikalt ei kestnud ning tartlastele tõi viigipunkti Sten Reinkorti 80. minuti tabamus.

Levadia komistamine tähendab, et Flora on nüüd meistritiitlist ainult ühe võidu kaugusel. Neli vooru enne hooaja lõppu on Floral liidrina 81 silma. Levadial on teisena koos 71 punkti, Nõmme Kalju on 70-ga kolmas ja Paide Linnameeskond 68-ga kolmas.

Flora võib seega meistritiitli kindlustada järgmises voorus – 33. voorus (20. oktoobril) lähevad florakad võõrsil vastamisi Nõmme Kaljuga.