Levadia kaotas Paidele, kuid Nõmme Kalju ei kasutanud võimalust ära

Igor Subbotin Foto: Jaanus Lensment

Eesti jalgpalli meistrivõistluste viimases voorus said kaotuse nii Tallinna FCI Levadia kui Nõmme Kalju ning see tähendab, et FC Flora järel teenis hõbeda Levadia ja pronksi Kalju.