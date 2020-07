Levadia juhendaja: eriti vihastas mind esimene värav. Kui ta eksib, siis need on tapvad eksimused

„Kui vaadata viimast kohtumist, mille Floraga mängisime (Flora võitis 4:0), siis neid vigu me sel korral ei teinud. Nüüd tulid teised vead. Pisivead. Pinge all tulevad need ehk välja. Esimene värav häiris mind eriti. See ajas vihaseks. Keskkaitsjana ei tohi niimoodi kastis eksida. Kui lepime mingites asjades kokku, siis ei tohi neis eksida,“ viitas Vassiljev olukorrale, kus keskkaitsja Maksim Podholjužin magas maha Flora ründaja Rauno Sappineni, kes täiesti vabana palli peaga võrku lükkas.

„Kokkuvõttes oleme rahul meeste pingutusega. Kellelegi etteheiteid pingutuse osas ei ole. Võimalikud etteheited tulevad ainult keskendumise osas,“ lisas Vassiljev. „Meil on arenguruumi. Teeme praegu trennides head tööd. Kui vaadata, kuidas mängime, siis meil on väga positiivne mängujoonis. Meil õnnestub palju asju, kuid kolm eksimust mängisid valusalt kätte.“

Kõigi kolme Flora värava puhul oli eksija rollis Podholjužin. Teise tabamuse juures ei olnud ülesannete kõrgusel ka Markus Jürgenson.

„Kaitseksin teda (Podholjužinit) natuke. Podholjužin päästab ka meid palju, kuid kui ta eksib, siis need on tapvad eksimused ja sealt lüüakse väravaid,“ rääkis Vassiljev ning tunnistas, et nelja keskkaitsja seast tuleks teha selgem valik ning mängitada rohkem koos ühte paari. „Meil on neli heast klassist keskkaitsjat.“