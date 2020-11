Levadia jätkas lepingute sõlmimist

FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko rõõmustas, et Vaštšuk otsustas klubi pakkumise vastu võtta ning lepingupikenduse allkirjastada. “Jätkame uueks hooajaks meeskonna põhituumiku komplekteerimist. Oleme väga rahul, et Bogdani näol lõime kaheks järgnevaks aastaks käed veel ühe oma võtmemängijaga, kes on oma koha põhikoosseisus igati äta teeninud. Bogdan toob meie rünnakutele teravust, tegutseb väljakul loovalt ja ettearvamatult ning tema takistamine on vastase jaoks keeruline ülesanne. Usun ja loodan, et järgmisel hooajal kinnitab Bogdan kanda ka Eesti rahvuskoondises,” ütles Pareiko.

Bogdan Vaštšuki sõnul tunneb ta uue lepingu üle heameelt ning annab endast parimat, et aidata uuel hooajal FCI Levadia meeskonnal tiitleid võita. “Lõppeva aasta üritame ära saata hõbemedaliga, aga järgmisel hooajal tahame kindlasti meistritiitli nimel heidelda ning saavutada kõik püstitatud eesmärgid!” ütles Vaštšuk.

Käimasoleval hooajal on Vaštšuk osalenud 23 Premium Liiga mängus, lüües viis väravat ning andes seitse tulemuslikku söötu.

Vaštšuk on praeguseks juba kuues Levadia mängumees, kellega on sõlmitud värske kaheaastane leping. Eelnevalt on allkirjad paberile pannud Brent Lepistu, Mark Oliver Roosnupp, Robert Kirss, Maksim Podholjužin ja Rasmus Peetson.